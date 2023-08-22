Macaristan'ın Avrupa izleri

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yapılan anlaşmayı, "BOTAŞ ve MVM'nin imzaladığı doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz" diye duyurmuştu.

Türkiye'yi enerji merkezi konumuna taşıma hedefi doğrultusunda BOTAŞ, gerçekleştirdiği LNG, FSRU ve doğal gaz iletim hattı yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bulgaristan'ın ardından Macaristan ile de enerjide iş birliği anlaşması imzalandı. BOTAŞ ile Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki yıl ilkbahar ve yaz döneminde Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz sevkiyatı yapılacak. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile Macaristan'a 275 milyon metreküp doğal gaz ihraç edilecek.

Ayrıca anlaşma ile taraflar arasında, Türkiye'nin güçlü LNG altyapısının ve iki ülke doğal gaz depolama tesislerinin ortak menfaatler çerçevesinde kullanılmasına yönelik iş birliğinin geliştirilmesi konularında da mutabakat sağlandı.

ENERJİ KORİDORUNDA ROLÜMÜZ ARTIYOR

Macaristan ile Azerbaycan arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve Türkmenistan'ın gaz tedarikçisi olarak Avrupa pazarına girmesiyle Türkiye'nin enerji taşımacılığındaki transit rolü daha da artacak.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Türkiye, Bulgaristan ile geçtiğimiz ocak ayında 13 yıl süreyle yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapmak üzere anlaşma imzaladı. Bulgaristan anlaşmasının ardından, Balkan ülkeleri ile Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerin, özellikle Kuzey Makedonya, Moldova

ve Romanya'nın da dikkatlerinin Türkiye'ye yoğunlaşmasına yol açtı.

AVRUPA'NIN ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Çok farklı ülkelerden gazı topraklarına ulaştırmayı başaran Ankara'nın bir diğer önemli kozu da Karadeniz'de keşfettiği gaz rezervi. Batı Karadeniz'deki gaz rezervi başta Bulgaristan ve Romanya olmak üzere Doğu Avrupa'daki ve Balkanlar'daki ülkelerle gaz ticareti alanındaki işbirliğini güçlendiriyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin ilk kez komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine gaz ihracatı yapacak olması Avrupa ülkelerinin de rotasını buraya çevirmesini sağlayacak.

Merve Safa Akıntürk