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Çirkin ATM'lere tepki: Başka yer mi kalmadı?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokuyu, çevreyi ve insanları olumsuz etkileyecek alanlara ATM kondurmaya başladı. İBB'nin Tophane Çeşmesi, Fındıklı Parkı, İstiklal Caddesi'ndeki Göktaşı gibi simge yerlere ATM dikmesi tepkiyle karşılandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 08:00
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Çirkin ATM'lere tepki: Başka yer mi kalmadı?

İBB cadde ve sokakların yanı sıra tarihi yerlerin ve heykellerin önlerini de ATM'lerle kapattı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cadde ve sokakların yanı sıra tarihi yerlerin ve heykellerin önlerini de ATM'lerle kapattı. Bu alanlardan bazıları Tophane Çeşmesi, Fındıklı Parkı, İstiklal Caddesi'nde bulunan Göktaşı heykeli bunlardan birkaçı. İBB'nin her yere ATM yapması vatandaşları da rahatsız etti. Bir vatandaş olur olmadık her yere ATM konmaz eleştirisinde bulundu.

ŞEHİRLER TARİHİ YAPIYA GÖRE PLANLANMALI

Şehir estetiğinde önemli bir yol alınması gerektiğini vurgulayan Tarih ve kültür araştırmacısı Hasan Eren Ulu, "İstanbul'un simge eserleri sayılabilecek tarihi eserleri gölgelemeyecek şekilde tüm yapılan çalışmaların ele alınması gerekiyor. Dokuyla uyuşmayan her yerde bunlar için kafa yoran insanların bir araya gelmesi ve hem şehir estetiğini ön plana çıkarmaları hem de turistlerin ve bizlerin göz zevkine uygun şekilde bu adımların atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama ve Ulaştırma Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı, "Belediyelerin tasarım ve yer doğrultusunda bunları planlayarak koyması gerekiyor" diye konuştu. Melek Sağlam isimli bir vatandaş, İBB'nin bu yaptığının sanat eserleri ve tarihi yapıya ayıp olduğunu dile getirdi.

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