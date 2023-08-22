Sorumsuz ailelere ceza yolda

İstanbul Bayrampaşa'da, oyun oynarken otoyola giren ve süratle giden araçları durdurmaya çalışan küçük çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Mahalle sakinleri çocukların ailelerine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

HAPİS CEZASI VAR

Çocukların tehlikeli davranışlarının kamuoyunda 233. maddesi gereği çocukların aileleri hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Harekete geçen Bayrampaşa polisi çocukların ailelerini gözaltına aldı. Ailelere TCK'nın "Aile Düzenine Karşı Suçlar" bölümünde yer alan "aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenildi.