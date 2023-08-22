FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün
Toplu sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı

Ev sahibi-kiracı sürecinde yeni bir dönem başladı. Astronomik kira ücreti isteyen kimi ev sahipleri 'paylaşımlı ev' adı altında odaları kiralamaya başladı. Bir evin birden fazlaya kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız ediyor. Hukukçular; evlerin otel gibi kiraya verilmesinin kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlara sebep olabileceğini söylüyor

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 08:50, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 09:26
Yazdır
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı

Özellikle büyükşehirlerde kiralardaki artışla yeni uygulamalar görülmeye başlandı. Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında pansiyonculuk yapılıyor.

Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

"Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı"

TRT Haber'de yer alan habere hukukçular bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir. Ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.

Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soy isim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

" Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor"

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor. Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.

Avukat Özbek bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Bu durumda da hem yaşanılan apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Hem de artık kiracı-ev sahibi ilişkisinden ziyade sanki müşteri ve ticarethane ilişkisi varmış gibi görünüyor. Bu da ciddi bir vergi kaybına sebep olabilir. Eğer iş yeri gibi kullanıldığını görüyorlarsa yönetim planında meskenin iş yeri gibi kullanılamayacağına dair bir karar alabilirler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber