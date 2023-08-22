Yargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!

MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken "ÇEDES" protokolü tarafından yargıya taşınmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin 'işleme konulmamasına' karar verdi.

Kararda, okullarda imam görevlendirilmesinin "Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği" belirtildi.

Yargıtay, manevi eğitim programları için okullara imam gönderilmesinin 'laiklik' ile bir ilgisinin bulunmadığına, bu sebeple uygulama için yapılan suç duyurularının işleme konmamasına ve uygulamanın devam etmesine hükmetti.