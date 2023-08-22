Yargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!
Milli eğitim müdürlükleriyle müftülükler arasındaki protokol kapsamında okullarda manevi destek amacıyla imam gönderilmesine ilişkin suç duyurularının tamamı Yargıtay tarafından iptal edildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 09:39, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:34
MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken "ÇEDES" protokolü tarafından yargıya taşınmıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin 'işleme konulmamasına' karar verdi.
Kararda, okullarda imam görevlendirilmesinin "Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği" belirtildi.
Yargıtay, manevi eğitim programları için okullara imam gönderilmesinin 'laiklik' ile bir ilgisinin bulunmadığına, bu sebeple uygulama için yapılan suç duyurularının işleme konmamasına ve uygulamanın devam etmesine hükmetti.