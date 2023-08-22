Göçmen kaçakçılığı yapan zanlılar yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan bir şahıs, ticareti nasıl yaptıklarını detaylarıyla anlattı. Kaçakçı bölgedeki bir karakoldan rütbeli bir asker ayarladıklarını ve ona TIR başında 50 bin TL verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin yakın döneminde en çok tartışılan konulardan birisi kaçak göçmen geçişi oldu. Sınır güvenliği tartışmaları arasında insan kaçakçılarının varlığı da sıklıkla gündeme geldi.

"Karakolda bir rütbeli ayarlamıştık"

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 9 ayrı dosyası olan göçmen kaçakçısı, bulaştığı rüşvet ağını anlatıyor. Gazeteci Ruşen Takva'nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kaçakçı

"Van'da 6 ay boyunca çalıştığımız bir karakol vardı. Biz o karakoldan bir rütbeli ayarlamıştık. Her geçişimizde 50 bin TL veriyorduk. Daha sonra ikimiz de tutuklandık."

dedi.

Karakol komutanına her geçişlerinde para verdiklerini söyleyen kaçakçı, yakalandıkları anı ve mahkemede yaşadıklarını anlattı.

TIR başına 50 bin TL rüşvet

Rüşvet tarifesini de anlatan kaçakçı, aracın cinsine göre tarifenin de değiştiğini ileri sürdü.

Bir TIR'la 150 insanın taşındığını ve 50 bin TL rüşvet verdiklerini söyleyen göçmen kaçakçısı, rütbeli askere verdikleri rüşvet kadar kendilerine de para kaldığını söyledi.