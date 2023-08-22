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Kovid-19'un yeni varyantıyla ilgili rahatlatan açıklama

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un yeni varyantıyla ilgili olarak endişe edilmemesi gerektiğini belirtti. Özlü, virüsün artık ağır bir hastalık tablosu oluşturmadığını ve kaosa dönüşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:38, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:45
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İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un yeni varyantı EG.5 (Eris) virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya ve paniğe neden olmaya başlarken, Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisinin bittiğini ancak virüsün yok olmadığını belirterek "Eskiden olduğu gibi yasaklar kısıtlamalar, geri dönecek diye bir korkumuz olmasın. Bunların tekrar 2020'de 2021'de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil" dedi.

Virüs bizimle beraber yaşamayı öğrendi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, geçirdiğimiz pandemi süresince Korana virüsün çok sayıda mutasyon geçirdiğine dikkat çekti. Özlü, "Covid-19 pandemisi bitti ama virüs yok olmadı virüs yaşamaya bulaşmaya devam ediyor. Hala Covid hastaları görülüyor. Geçirdiğimiz bu süre içerisinde virüs çok mutasyonlar geçirdi, değişik varyantlar oluştu ve virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Bizi ağır hasta etmeden bizi öldürmeden virüs bizimle beraber yaşamayı öğrendi. Biz de virüsle beraber yaşamayı öğrendik. Çünkü ya hastalığı geçirerek ya da virüse karşı aşılanarak bağışıklılığımızı sağlamış olduk. Dolayısıyla artık eskisi gibi ağır bir hastalık tablosu ölümcül bir hastalık tablosu çok gözükmüyor çok nadir olarak görülüyor. Pandemi dönemlerindeki dikkatimiz şu anda yok çünkü normal sıradan döngüsel bir hastalık haline gelmiş durumda. Solunum yolu virüsleri her sene Eylül aylarında yükselmeye başlarlar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi artar Mart-Nisan gibi de tekrar azalır. Böyle döngüsel bir süreç var. Covid-19 diğer virüsleri gibi soğuk algınlığı virüsleri gibi bu döngüde devam edecekmiş gibi duruyor" diye konuştu.

"EG.5 varyantının daha ağır bir hastalık daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz"

EG.5 varyantının daha ağır bir hastalık, daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Özlü, "Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları ve ölüm sayıları oldukça düşük. Son zamanlarda bazı ülkelerde yeni varyanta bağlı olarak vaka sayılarında artışlar ya da hastane yatışlarda artışlar rapor edilmeye başlandı. Ancak henüz biz yeni varyantın da EG.5 varyantının da daha ağır bir hastalık daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz. Mevcut Kovid-19 hastaları arasında bu varyantın saptana bilirliği artıyor yani daha sık görülmeye başlandı. Bu da virüsün değişimle birlikte bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Belki bir miktar bağışlılıktan kendini kurtarıyor özellikle hücreye yapışma özelliği arttığını görüyoruz. O açıdan şu anda Dünya Sağlık Örgütü de bu virüsü izleme altında tutuyor, gözetim altında tutuyor. Artık şu anda pek çok ülke DSÖ'ye Covid-19'la ilgili düzenli veri göndermiyor. O bakımdan vaka sayıları ölüm sayıları pandemideki gibi sağlıklı değil. Onun için dikkatli olmakta fayda var" şeklinde konuştu.

"2020, 2021'de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil

Yeni varyantın 2020-2021 yıllarındaki gibi bir kaosa dönüşme olasılığının bulunmadığını ifade eden Özlü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda Avrupa'da da, Amerika'da da vakaların önemli bir kısmını bu yeni varyantın oluşturduğunu görüyoruz. İngiltere'de, İsrail'de yeni bir varyant daha ortaya çıktı yani bunlar hep oluyor olacak ama bunların tekrar eskiden 2020'de 2021'de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil. Böyle bir korku böyle bir panik yok onun için eskiden olduğu gibi yasaklar kısıtlamalar, geri dönecek diye bir kokumuz olmasın. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yaşlı kronik hastalığı olanların sadece Covid-19 için değil ama diğer solunum yoluyla bulaşan virüsler için de kendilerini korumaları lazım. Özellikle, güz ve kış aylarında salgınların artacağını dikkate alarak topluma çok karışmamak hijyene dikkat etmek temiz hava solumak kalabalıklara girmemek maskeyi gerekli ortamlarda kullanmak gibi tedbirler her zaman için risk grubu kişilere önerilir. Şu anda yeni varyantla ilgili korkular veya endişeler şu an için yersiz böyle bir durum şu anda gözükmüyor. Ama izlenmesi gereken bir süreç var, zaten sadece bu değil başka varyantlar da var şu anda izlem altında takip ediliyor. Virüsün daha ölümcül daha ağır bir hastalık yapıcı bir forma dönüştüğünü gösteren herhangi bir bilgi bulgu yok."

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