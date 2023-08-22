Dolar 27,20 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 27,20 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 17:15, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,1620
|27,1630
|27,2020
|27,2030
|Avro
|29,6080
|29,6090
|29,5020
|29,5030
|Sterlin
|34,6060
|34,7190
|34,6720
|34,7850
|İsviçre Frangı
|30,8540
|30,9130
|30,9060
|30,9650
|ANKARA
|ABD Doları
|27,1320
|27,2120
|27,1720
|27,2520
|Avro
|29,5680
|29,6480
|29,4620
|29,5420
|Sterlin
|34,5460
|34,7560
|34,6120
|34,8220