ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir daire başkanının görevine son verildiğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine;

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir.

Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."