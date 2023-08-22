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YKS Arapça Dil Testi'nin Türkiye birincisi Furkan, yüzde yüz burslu ilahiyata yerleşti

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanan Hüseyin Furkan Erdem:- "YKS'ye hazırlanırken günde en az 6 saat ders çalıştım, sınavın yaklaştığı zamanlarda ise bu süre 10 saati buldu. Yakaladığım başarı sayesinde de ilk tercihime yerleştim. İstanbul'da okumak istiyordum. İnşallah hayırlı ve bereketli olur, diye ümit ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 11:04, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 12:00
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- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, birinci sırada tercih ettiği İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yüzde yüz burslu olarak yerleşti.

Erdem, eğitim gördüğü Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni dereceyle bitirdi.

Lisede okurken aynı zamanda hafız da olan Erdem, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan aldı.

Erdem, yakaladığı bu başarı sayesinde birinci sıradaki tercihi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yüzde yüz burslu olarak yerleşme imkanına kavuştu.

YKS'ye hazırlık hikayesini ve hedeflerini AA muhabirine anlatan Erdem, Arapça öğrenmeye lisede başladığını ve yoğun bir YKS'ye hazırlık süreci geçirdiğini aktardı.

Erdem, bu süreçte hocalarının birçok konuda kendisini desteklediğini belirterek, "Elhamdülillah hayırlı, güzel bir şekilde sonuçlandı." dedi.

- "Annem birincilik istiyordu"

Erdem, ailesinin sınava hazırlık sürecinde kendisine her türlü desteği verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"YKS'ye hazırlanırken günde en az 6 saat ders çalıştım, sınavın yaklaştığı zamanlarda ise bu süre 10 saati buldu. Yakaladığım başarı sayesinde de ilk tercihime yerleştim. İstanbul'da okumak istiyordum. İnşallah hayırlı ve bereketli olur diye ümit ediyorum. Bundan sonra elbette hedefim var. Okçulukta devam etmek, dil faaliyetlerine ve yaptığım akademik çalışmalara riayet edebilmek. Öte yandan çevremdeki insanlarla bağımı koparmadan güzel bir sürece doğru beraber ilerleyebilmek benim temennimdir."

Erdem, YKS'ye hazırlanan öğrencilere rahat olmaları ve deneme sınavlarına önem göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Birinci olduğunu öğrendiği sırada ailesinin hacda olduğunu belirten Erdem, şunları dile getirdi:

"Onlar çok sevindiler. Annem birincilik istiyordu sürekli. 'Oğlum eksik dua ediyorsun, eksik dua etme. Ben birincilik olacağına inanıyorum.' diyordu. Ben de inşallah, nasip, kısmet diyordum. Elhamdülillah birincilik geldi. Benimle beraber hocalarım, idari kadro, okulum, çevremdeki diğer insanlar, herkes çok mutlu oldu. Bu da çok mutlu etti açıkçası."

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