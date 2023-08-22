2023 YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM 2023 YDUS yerleştirme sonuçlarının internet sitesinde açıklandığını duyurdu
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 11:34, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 11:39
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(22 Ağustos 2023)
2023-YDUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-YDUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları
2023-YDUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler