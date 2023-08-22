Edirne'de ev sahibi kiracısını baltayla yaraladı

Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tabanca, balta ve satır ele geçirildi.

F.B. ile P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Babasının yaralandığını gören P.S, evinden aldığı tüfekle çevreye ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de katıldı.

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