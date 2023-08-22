Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili:- "İç Batı Karadeniz Bölgesi, Çorum ve Çankırı'nın kuzeylerinde orman yangınlarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağımızı ifade etmem gerekir çünkü, geçmiş yıllardaki uzun süreli kuraklıklardan kaynaklanan geniş alan kurumalarında bunların ipuçlarını görüyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 11:40, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 12:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin kuzey bölgelerinde orman yangını riskinin arttığını, İç Batı Karadeniz Bölgesi ile Çorum ve Çankırı'nın kuzeylerinde yangınlar konusunda sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya karasal alanının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan ormanlarda yangın riski, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle daha fazla tehdit içeriyor. Özellikle Akdeniz Havzası'nda yer alan ormanlık alanlarda, bu risk, yükselen sıcaklık değerleri ve azalan yağış miktarına bağlı kuraklık nedeniyle daha yüksekken küresel ısınma sebebiyle diğer bölgeler için de artıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda hava durumlarındaki olağan dışılıklar ve uzun süreli kuraklıkların yangınların çok daha şiddetli ve sık olmasına aynı zamanda daha önce yangınların görülmediği yerlerde de yangınların çıkmasına neden olabileceğini söyledi.

Özellikle Türkiye'nin daha kuzey bölgelerinde, yangınların normalde sık görülmediği alanlarda, yangınlar meydana gelebileceğini belirten Bilgili, "Özellikle bir alan vermek gerekirse; İç Batı Karadeniz Bölgesi, Çorum ve Çankırı'nın kuzeylerinde orman yangınlarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağımızı ifade etmem gerekir çünkü geçmiş yıllardaki uzun süreli kuraklıklardan kaynaklanan geniş alan kurumalarında bunların ipuçlarını görüyoruz. Daha önce çok büyük alanlarda görmediğimiz yangınları sık bir şekilde bu alanlarda da görmeye başlamış durumdayız. Beklenildiği şekliyle, iklim değişikliğindeki senaryolar gerçekleşirse şayet, bu bölgelerimizde de geniş çaplı yangınlar görmek ve bu yangınlarla mücadele etmek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Dünyada yılda ortalama 450-750 milyon futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 300 ila 500 milyon hektarlık bir alanın yangınlardan etkilendiğini, Türkiye'de çıkan yangınların ise yılda ortalama 15 ila 30 bin futbol sahası büyüklüğü ile ifade edilebilecek 10-20 bin hektarlık alanı kapsadığını bildiren Bilgili, "2023 yılı yangınlarında şu ana kadar hava hallerindeki olağan dışılıklar çok yoğun olmadığı için yangınlarla mücadeledeki başarımız açık bir şekilde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

- Yangınlarla mücadele

Yangınla mücadele kapsamındaki teknik kapasitenin çok iyi olmasının, mücadelede her zaman başarılı olunabileceği anlamına gelmediğinin altını çizen Bilgili, özellikle hava hallerindeki olağan dışılıkların çok yoğun yaşandığı zamanlarda, yangınların verebileceği zararın katbekat arttığını vurguladı.

Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin yetkin olmasının önemine değinen Bilgili, yangınlarla mücadele konusunda yapılması gerekenler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl ülkemizin yangına hassas olan bölgelerindeki yangın emniyet yol ve şeritlerinde yıllık bakımlarının yapılması gerekir. Bununla birlikte, yangın ekiplerinin varlığı ve daha önemlisi ekiplerin hazırlık seviyelerinin en üst düzeyde olması son derece önemlidir. Bunun için eğitim merkezlerinde yangınla ilgili her türlü eğitimin bu işçilere yeterince verilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında teknolojiyi de çok yoğun ve etkin bir şekilde kullanmak durumundayız. İnsansız hava araçlarının yangınların gözetiminde kullanılması veya uçak ve helikopterlerin su, köpük ve kimyasal kullanarak yer ekiplerine yardımcı olmaları son derece önemli hususlardır. Ancak, karar vericilere yardımcı olacak yangın tehlike oranları sistemi gibi geliştirilmekte olan karar destek sistemlerinin bir an evvel tamamlanarak uygulamaya aktarılması büyük önem arz etmektedir."

- "İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı, iki önemli kriz"

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da dünyanın çok büyük iki krizle mücadele ettiğini, bunlardan birinin iklim değişikliği, diğerinin ise biyoçeşitlilik kaybı olduğunu söyledi.

Ormanların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından çok önemli olduğuna işaret eden Ataç, "Bizim için çok yaşamsal olan diğer canlıları çok hızlı kaybediyoruz ve bu canlıların da yüzde 80'i ormanların içinde yaşıyor. Tahribata uğrattığımız zaman aslında onun içindeki canlıların yaşam alanlarını tahrip etmiş oluyoruz. Diğer bir konu tabii ki iklim krizi. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biri olan karbondioksiti atmosferden alarak depolayan doğal yutakların başında okyanuslar, hemen ardından ise ormanlar geliyor. Dolayısıyla burada yarattığımız tahribatla karbon depolayan bir alanı ortadan kaldırıyor, yangınlarla da ilave karbon salmış oluyoruz." diye konuştu.

Ataç, orman yangınlarından sonra ekosistemin, yaban hayatının ve doğal yaşlı ormanların oluşma sürecinin 100 ila 150 yılda gerçekleştiğini, orman yangınları nedeniyle karbon tutucu alanların yitirildiğini aktardı.

Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olarak çıktığını, yıldırımlardan sonra yağmur yağdığı için yıldırım kaynaklı büyük orman yangınları oluşmadığını bildiren Ataç, anız yangınlarının Türkiye'deki önemli yangın nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesinin de yok edildiğini anlatan Ataç, "1 santim toprağın oluşması için 300 ila 500 yıl geçmesi gerekiyor ve anızın yakılması sırasında toprağın 1 ila 3 santimlik üst katmanının ısısı 750 dereceye kadar çıkarak mikroorganizmaların yüzde 70'inin yok olmasına neden oluyor." dedi.

Yangınların meydana gelmesindeki bir diğer faktörün de enerji nakil hatları olduğundan bahseden Ataç, özellikle yangına hassas Ege ve Akdeniz gibi bölgelerdeki enerji nakil hatlarının bakımlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi, her yangın dönemi öncesinde kontrol edilerek risk değerlendirmesi yapılması ve buna uygun olarak önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de 2021'de meydana gelen yangınlarda 139 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını ve bu alanın 186 bin futbol sahasına denk geldiğini hatırlatan Ataç, yangınların önlenebilmesi için çıkış nedenlerinin detaylı bir çalışmayla ortaya çıkarılması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber