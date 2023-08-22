Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

Yapılan incelemede, yakalananlardan 7'sinin terör örgütü PKK/KCK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net