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Kur'an kursu eğitmeni cinsel istismarı ihbar etti

Konya'da yaşanan vahim olayda,16 yaşındaki E.B, 21 yaşındaki abisi V. B tarafından 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. korkunç gerçek, küçük kızın Kur'an kursu eğitmenine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 11:54, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 11:57
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Kur'an kursu eğitmeni cinsel istismarı ihbar etti

Konya'da, kız kardeşi E.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunan V.B. (21), tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.'nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.

Kur'an kursu eğitmeni ihbar etti

Seydişehir ilçesinde Kuran kursuna giden E.B., eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı.

İddia: 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim

V.B.'nin ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti" iddialarında bulunduğu belirtildi.

İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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