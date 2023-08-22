Manisa'da katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kula ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 12:50, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 13:06
Alınan bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi'ndeki bir endüstriyel atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, tesise Kula Orman İşletme Şefliği, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürüyor.