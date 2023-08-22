Edirne'de 'hırsız' camide çaldığı cep telefonunu geri getirdi

Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Çanakkale'de büyük orman yangını: 2 köy boşaltıldı
Çanakkale'de büyük orman yangını: 2 köy boşaltıldı
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Edirne'de 'hırsız' camide çaldığı cep telefonunu geri getirdi

Edirne'de bir kişinin camide namaz kılarken çalındığı cep telefonu 3 gün sonra geri camiye bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 13:58, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 15:17
Yazdır
Edirne'de 'hırsız' camide çaldığı cep telefonunu geri getirdi

Sabuni Mahallesi'ndeki Lari Camisi'ne 18 Ağustos'ta cuma namazı için gelen Abbas Ulgen'in (79) telefonu namaz kıldığı sırada çalınmış, haber verilmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Ulgen'in telefonu dün camide poşetin içinde askıya asılmış şekilde bulundu.

Abbas Ulgen, AA muhabirine, cep telefonuna kavuştuğu için çok sevindiğini söyledi.

Cami görevlilerinin telefonu kendisine getirdiğini belirten Ulgen, şunları kaydetti:

"Şikayetimden de vazgeçmiştim. Hırsıza seslendim cep telefonumu getirmesi için. İçinde eski fotoğraflarım, çocuklarımın torunlarımın fotoğrafları vardı. Hatıralar vardı o telefonda. Camilerde böyle hırsızlık olayları yaşanmasın, burası Allah'ın evidir."

Lari Camisi Müezzini Selahattin Razlık da basın mensupları ve emniyetin bu konuya çok ilgi ve alaka gösterdiğini belirtti.

Cep telefonunu camideki askıda bir poşetin içinde bulduklarını aktaran Razlık, "Ne olursa olsun yine de Allah razı olsun. Vicdanla hareket edip getirmesi memnuniyet verici bir şey. Fakat üzücü olan en güvende olmamız gereken camilerde bu durumların yaşanmasıdır." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber