Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı; ölü ve yaralılar var

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı yapıldı. İlk gelen bilgilere göre ölü ve yaralılar var.

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde bulunan bir kafeye silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olay sonrasında ölü ve yarılar bulunurken, hayatını kaybedenlerden bir kişinin Eski MHP Eyüpsultan İlçe Yöneticisi Köksal Kaçmaz olduğu öğrenildi.