Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 15:15, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 16:04
Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K. (18) ile A.İ. (47) hayatını kaybetti.