Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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