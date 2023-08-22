Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nden dönüşü sırasında, kazanın meydana geldiği noktadan konvoyuyla geçti.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi ulaşıma kapanan yol, hasar gören kamyon ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından açıldı.

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