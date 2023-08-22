Polis memurunun kullandığı otomobil traktöre çarptı: 1 polis öldü

Kazada polis memuru Önder, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde duran Vali Sezer, araç içerisinde sıkışan Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü personelleri Önder, Melike Demir ve Onur Yüksel'i kurtarma çalışmalarını takip etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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