Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı
Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 20:45, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 21:07
Yazdır
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Teklif kabul edilmezse Hakem Kurulu son kararı verecek

Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi , Hakem Kurulu'na mı kalacak

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, bugün tamamlanacaktı. Ancak şu ana kadar taraflar arasında toplantı yapılacağına dair herhangi bir bilgi edinilemedi. Bu nedenle de sürecin hakem kuruluna kalacak.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilen zam teklifinin kabul edilmesini, Memur-Sen ise teklife refah payı eklenmesini istiyor. Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantının bugün yapılması bekleniyordu. Ancak şuana kadar taraflar arasında toplantı olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Taraflar arasından herhangi bir toplantı olmaması ya da uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber