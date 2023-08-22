7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Teklif kabul edilmezse Hakem Kurulu son kararı verecek

Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi , Hakem Kurulu'na mı kalacak



Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, bugün tamamlanacaktı. Ancak şu ana kadar taraflar arasında toplantı yapılacağına dair herhangi bir bilgi edinilemedi. Bu nedenle de sürecin hakem kuruluna kalacak.



7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilen zam teklifinin kabul edilmesini, Memur-Sen ise teklife refah payı eklenmesini istiyor. Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantının bugün yapılması bekleniyordu. Ancak şuana kadar taraflar arasında toplantı olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Taraflar arasından herhangi bir toplantı olmaması ya da uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.