AFAD: Çanakkale Boğazı tek taraflı olarak ulaşıma açıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacı ile ilgili olarak sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerinin altı çizildi. Çanakkale Boğazı'nın tek taraflı olarak ulaşıma açıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada "Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edilmiştir. Yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmektedir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve görevli personele yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacı ile ilgili olarak sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.