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Zerin'in şüpheli ölümünde mahkeme kararına bakanlıktan itiraz

Eskişehir'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanırken beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak hakkındaki mahkeme kararına, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti. Bakanlığın itiraz dilekçesinde Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, "Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır." denildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 19:42, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 19:43
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Zerin'in şüpheli ölümünde mahkeme kararına bakanlıktan itiraz

Eskişehir'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin görülen davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan itiraz geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile yaşayan, Zerin Kılınç, 20 Haziran 2022 günü saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden düştü.

Sağlık ekiplerinin Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak'ın Zerin Kılıç'ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.
Mahkeme kararında, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi." denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi.

KARAR, SANIKLARA CESARET VERİR, KAMU VİCDANINI YARALAR

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü de beraat kararına itiraz etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen itiraz dilekçesinde sanık Yılmaz Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiği öne sürülerek beraat kararının olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret verip, kamu vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili olarak Avukat İlter Duman imzalı itiraz dilekçesinde, "Yerel mahkeme, suçun işlendiğinin objektif olarak kanıtı olan tüm delilleri sanık lehine değerlendirmiştir. Olayın olduğu yer, orada bulunan kişiler ve olayın niteliği gereği mevcut delil durumu da dikkate alındığında daha etkin bir yargılama ve değerlendirme yapılması gerekirdi. Ancak mahkeme elde bulunan ve tarafımızca suçun işlendiğine kesin kanıt olan delilleri tamamen sanık lehine yorumlamış ve neticeten de beraat kararı vermiştir. Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur." denildi.

BAŞSAVCILIK VE AVUKAT DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Yılmaz Sazak'ın beraat ettiği mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıyıp itiraz etmişti.

Başsavcılık itiraz dilekçesinde sanığın savunmalarının birbiriyle çeliştiğini ve 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ceza alması gerekirken beraat ettirildiği ifade etti.

Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan da mahkeme kararına itiraz etti. Avukat Seyhan, itiraz dilekçesinde kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile kararın tamamen uyumsuz olduğunu ifade etmişti.

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