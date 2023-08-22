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Bilecik'te çıkan orman yangınına dair Validen açıklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl yaptığı açıklamada; "Yaklaşık 25 hektarlık alan yangının etkisi altında. Hem Bursa tarafında hem de bizim tarafta yoğun bir şekilde müdahale var. Bilecik tarafında yaklaşık 40 araç ve 200 personelle müdahale ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 20:09, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 20:11
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Bilecik'te çıkan orman yangınına dair Validen açıklama

Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip tarafından arazözlerle yürütülen söndürme çalışmasına 2 helikopterle destek veriliyor.

Yenişehir Hayriye Mahallesi istikametine büyüyerek devam eden yangın nedeniyle alevlere yakın bölgedeki Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Yangının köylere gelme ihtimaline karşı önünü keserek çalışmalara devam ediyoruz"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aygöl, AA muhabirine, yangının Bursa'nın Yenişehir ilçesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi tarafında devam ettiğini söyledi.

Alevleri kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirten Aygöl, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 hektarlık alan yangının etkisi altında. Hem Bursa tarafında hem de bizim tarafta yoğun bir şekilde müdahale var. Bilecik tarafında yaklaşık 40 araç ve 200 personelle müdahale ediyoruz. Ayrıca 2 helikopter de müdahale ediyor. Hem devletin bütün imkanları hem de özellikle özel sektörden iş makineleriyle çalışanlarıyla beraber ciddi bir müdahale var şu anda. Tabii rüzgarın etkisine göre önlemler alınıyor ve müdahale hızı artırılıyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi dozerleriyle yangının köylere gelme ihtimaline karşı önünü keserek çalışmalara devam ediyoruz."

Aygöl, bölgede hızlı tren hattı inşaatını yapan bir firmaya ait şantiyenin tedbir amaçlı boşaltıldığını dile getirdi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin soru üzerine Vali Aygöl, "Bilecik tarafında herhangi bir tahliye söz konusu değil. Şu anda öyle bir öngörümüz yok. Sadece şantiyeyle ilgili tedbiren tahliye oldu. Onun dışında şu anda bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

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