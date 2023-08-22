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Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 21:08, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 21:48
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Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu gurur gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, akademik yılı başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

Erdoğan, bugün 690 erkek, 82 kadın, 19 misafir olmak üzere toplam 791 subay ile 2 bin 700 erkek, 319 kadın astsubay öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 3 bin 810 öğrencinin akademiden mezun edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3 bin 112 subay, 22 bin 835 astsubayımız Jandarmaya, 351 subay, 960 astsubayımız ise Sahil Güvenlik teşkilatımıza katıldı. Aynı şekilde dost ve müttefik ülkelerden 44 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü." bilgilerini paylaştı.

Bugün bu sayıya yeni neferler, yeni genç yürekler eklendiğini belirten Erdoğan, yeni mezunların katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının daha da güçleneceğini söyledi.

Erdoğan, 253 şehit verilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumları yeniden yapılandırdıklarını anımsatarak, eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine, atamalardan müfredata kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittiklerini belirtti.

Bunun olumlu neticelerinin pek çok alanda görüldüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer kurumlarımız gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin de yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerek hizmet standardı gerek devletimize sadakat gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılık noktasında geçmişle kıyas dahi edilemeyecek seviyeye ulaştık. Kolluk kuvvetlerimiz kendi görev sahaları içinde başarılı çalışmalara imza atmaya başladı. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz."

- "Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi"

Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısının günden güne azaldığını belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır annelerinin 1450 gündür süren cesur direnişi, bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Geride bıraktığımız 2,5 aylık süreçte 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu." dedi.

Bu sayıların ilerleyen günlerde daha da artacağına inandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DEAŞ'la mücadele kılıfı altında verilen tırlar dolusu silahlar ne de ağababalarından gördüğü destekler teröristleri bekleyen acı akıbetin önüne geçemeyecektir. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur."

Sadece terör örgütleriyle değil küresel bir sorun olan düzensiz göçle ve zehir tacirleriyle mücadelenin de güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşımızın canına, malına, huzuruna ve esenliğine kasteden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz. Türkiye'yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz." diye konuştu.

Sahil güvenliğin yoğun çabaları neticesinde Ege'de ölümlerin önüne geçtiklerini aktaran Erdoğan, "700'e yakın umut yolcusunun ölümüne seyirci kalındığı bir ortamda biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu, Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir." dedi.

- "İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri artırdık"

İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son 2,5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı her türlü tedbiri alırken ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, Türkiye'de eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir vakar ve vicdani bir duruşla çözüme kavuşturacağız. Nitekim gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Katar'ın mali desteğiyle inşa edilen bu konutların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir."

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