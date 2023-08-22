Tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini de yaraladı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İyed B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rakkuş B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B'ye ve eşi Rakkuş B'ye ateş açtı.

Hüseyin B, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile konuşmak için Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.

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