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23 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

23 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 00:01, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 00:04
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23 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Kadın Kollarının organize ettiği "Eşitlik Gelecek" toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Sanayi Odasının meclis toplantısına katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odasının meclis toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Besni Viyadüğü'nü inceleyecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Hastane Farklı Seviyeli Kavşak ile birlikte yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerinde yer alacak.

(Adıyaman/12.00-18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Çanakkale)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede hayata geçirilen sportif faaliyetler ile yürütülen spor altyapısı hakkında ulusal basını bilgilendirmek amacıyla medya temsilcileriyle 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde dördüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

(Düsseldorf/18.00)

3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nun ilk maçında deplasmanda Norveç'in Molde ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Molde/22.00)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla 24 Ağustos Perşembe iç sahada oynayacakları ilk maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/17.00/19.00)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'da perşembe günü yapacakları maça ilişkin Giuleşti Stadı'ndaki basın toplantısında soruları yanıtlayacak; takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(Bükreş/19.30/20.00)

6- Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda Belçika'nın Genk ekibiyle perşembe günü deplasmanda yapacakları maç öncesi KRC Genk Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına da statta çıkacak.

(Genk/20.45/21.00)

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