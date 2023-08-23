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Toplu sözleşmede 291 madde karara bağlandı... Zam oranlarında ise mutabakatsızlık çıktı

Toplu sözleşme görüşmelerinde kısmi uzlaşı çıktı. 11 hizmet kolunda toplusözleşmede uzlaşı sağlandı. geneli ilgilendiren konularda ise mutabakat sağlanmadı. Zam oranlarını Hakem Kurulu belirleyecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 09:09, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 09:34
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Toplu sözleşmede 291 madde karara bağlandı... Zam oranlarında ise mutabakatsızlık çıktı

Memur-Sen ve yetkili Sendika Başkanlarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile başlayan görüşmeleri gece saat 3'te tamamlandı. Toplu sözleşme müzakerelerinin son gününün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayan görüşmelerde taraflar tekrar bir araya geldi.

Çalışma takvimine göre, Kamu İşveren Heyeti'nin teklif sunması beklenen son günde 11 Hizmet Kolu toplu sözleşmesinde taraflar uzlaşırken, Genel Toplu Sözleşmede ise uzlaşı çıkmadı. Milyonların merakla beklediği zam konusu ise hakem heyetine kaldı.

Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos tarihinde sunmuş olduğu; 2024 yılı için %15 + %10, 2025 yılı için %6 + %5 teklifine ilişkin yeni bir teklif sunmadı. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, ilk teklifi ve ikinci teklifi Refah Payı olmadığı ve enflasyon verilerinin dikkate alınmadığı gibi gerekçelerle reddetmişti.

Masada Uzlaşılan Konuları Güvence Altına Alındı

22 gün süren yoğun görüşmeler, 11 Hizmet Kolunda mutabakat ile Genel Toplu Sözleşmede ise uzlaşılan ve uzlaşılamayan maddelerin ayrı ayrı tutulduğu Toplantı Tutanağı ile tamamlandı. Genel Toplu Sözleşmede belli mesafe kat edilen ve mesafe alınarak uzlaşılan başlıklar ile uzlaşılmayan tekliflerin Hakem Kurulunda karar verilmesi için zemin oluşturuldu.

Şimdi söz hakem kurulunda. Hakem Kurulu ya ilave artışlara imza atacak ya da hükümet ve Memur Sen'in uzlaştığı metni olduğu gibi karara bağlayacak. 31 Ağustos'ta sonuçlanacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kesin ve bağlayıcı olacak.

Memur-Sen yüzdelik zam tekliflerini gerçekçi bulmayarak reddederken aynı zamanda masada konuşulan, tartışılan ve sonucunda kararlaştırılan tekliflerini Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldı.

Toplu Sözleşmede Bir İlk

Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşma ile tamamlandı. Kapsamı genişletilen, mali hakları arttırılan ve yeni haklar ilave edilen 128 kazanımla birlikte 11 Hizmet Kolunda toplamda 291 madde karara bağlanarak imzalandı.

Genel Toplu sözleşmenin uzlaşılmadığı görüşmelerde, hizmet kolları mutabakatı ile tamamlandı. Memur-Sen toplu sözleşmede, enflasyon beklentisi altında kalan teklifi kabul etmedi, ilave artış sağlayan hizmet kolları toplu sözleşmesini imzaladı.

Zam Oranı Hakem Kuruluna Kaldı

4 Milyon kamu görevlisini, 2,5 milyon kamu görevlisi emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yüzdelik zam başta olmak üzere uzlaşılamayan konular Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitti.

23 Ağustos itibariyle başlayacak 3 günlük Hakem Kuruluna başvuru sürecinin ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarını başlatıp, 31 Ağustos'ta nihai kararını verecek.

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Vedat Işıkhan ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın; kamu görevlilerinin beklediği önemli konu başlıklarını da içeren uzlaşma sağlanan ve uzlaşma sağlanamayan maddelerine yönelik Toplantı Tutanağını imzaladı.

22 gün süren müzakerelerde elde edilen teklifler güvence altına alındı.

Genel Toplu Sözleşmeye İlişkin Uzlaşılan Maddelere Yönelik Toplantı Tutanağı Düzenlendi

Akşam saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar süren son görüşmelerde kamu görevlilerinin beklediği önemli konu başlıklarında önemli mesafe kat edildi.

Günlerce süren pazarlıkların ardından; mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, avukat, sayman, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, veteriner hekim, şef, teknik personel gibi birçok unvana ilişkin mali haklarda ilave artış sağladığı gibi geçen 6 dönemin kazanımlarını da tartışmaya açmadı.

Buna ilave olarak, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge ve 4688 sayılı Kanunun toplu sözleşme döneminde çalışılması da toplu sözleşmede anlaşılan konular arasında.

Alışılagelmişin Dışında Toplu Sözleşme Süreci

Memur-Sen Heyeti, toplu sözleşme görüşmelerindeki müzakerelerde uzlaşma sağladığı başlıkları hakem heyetinde kaybetmemek için Toplantı Tutanağında kayıt altına aldı. Böylece Hakem Kuruluna gidildiği için hiçbir anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle kazanımlarını kaybetme riskini de ortadan kaldırmış oldu.

Hakem Kurulunda elde edilen kazanımlara ilişkin ilave artış yapılması beklenirken, diğer tekliflerin de burada karara bağlanması bekleniyor.

Eleştirilen Toplu Sözleşme Düzenini Değişecek

Memur-Sen; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesi için de uzlaşma sağladı. Sendikaların sıkça eleştirdiği ve değişmesi yönünde görüş belirttiği yasayla ilgili çalışma yapılması da karara bağlandı.


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