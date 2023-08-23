Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin otomobili Togg'a ilişkin manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında hukuki müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını ve caydırıcı tedbirler alınacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 09:18, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 09:20
Yazdır
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'nin vizyon projesi, yerli ve milli aracı Togg ile ilgili, Ticaret Bakanlığının otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanlar verildiğinin görüldüğü ve bu konuda şikayetler ulaştığı belirtildi.

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talebi, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat artırma oyunlarına karşı, Bakanlığın sıkı denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında yüzde 95 azalma kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir. Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin ve girişimciliğinin yüz akı Togg ile alakalı milli duyguları sömürmek maksadıyla sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisiyle buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kat eden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber