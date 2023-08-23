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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybıyla günü 7.602,24 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 18:21, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 18:22
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 169,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 artarken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 5,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, yarın yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararında olacak.

ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

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