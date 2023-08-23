Dolar günü 27,21 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 27,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 17:03, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 17:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,2020
|27,2030
|27,2100
|27,2110
|Avro
|29,5020
|29,5030
|29,4900
|29,4910
|Sterlin
|34,6720
|34,7850
|34,5230
|34,6360
|İsviçre Frangı
|30,9060
|30,9650
|30,9740
|31,0440
|ANKARA
|ABD Doları
|27,1720
|27,2520
|27,1800
|27,2300
|Avro
|29,4620
|29,5420
|29,4500
|29,5100
|Sterlin
|34,6120
|34,8220
|34,4630
|34,6630