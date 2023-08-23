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Bakan Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 10:25, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 10:26
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Bakan Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini açıkladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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