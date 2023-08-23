Altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 16:34, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 16:35
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 947 milyon 373 bin 493,85 lira, işlem miktarı ise 1.743,40 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 967 milyon 64 bin 983,34 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.647.000,00
|1.900,60
|En Düşük
|1.650.000,00
|1.885,00
|En Yüksek
|1.745.000,00
|1.977,15
|Kapanış
|1.730.000,00
|1.968,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.691.455,02
|1.934,83
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.947.373.493,85
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.743,40
|Toplam İşlem Adedi
|62