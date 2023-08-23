'Avrupa Futbol Şampiyonası için önemli bir çalışma içindeyiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış törenine katıldı. Bakan Bak, çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, herkesin mutlaka spora yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yaz spor okulları kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, kendisinin de Esenler'de ikamet ettiğini belirterek, belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yla birlikte ilçedeki bütün sokakları gezdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı spor devriminin Türkiye'de son 20 yılda büyük bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız; sporun içinden gelen, futbolculuk ve yöneticilik yapmış bir isim. Kendisinin verdiği destek ve motivasyonla gençlere hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz de kendisinin yanında yetiştik. Spor sayesinde topluma nasıl faydalı olabileceğimizi öğretti bize. Ben de spora bir amatör spor kulübünde başladım. Bu kulübün kaptanı, başkanı, yöneticisi Sayın Cumhurbaşkanı'mızdı. Burada sporla beraber; paylaşmayı, topluma hizmeti öğrendik. Amatör spor kulüpleri gençleri okul gibi karşılar. O zaman çamur sahalar vardı ama bugün Türkiye'de 15 bine yakın tesis mevcut. Spor salonları, atletizm salonları, halı sahalar, çim sahalar, dev statlar var. Bir tesisleşme devrimi var Türk sporunda."

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Bu organizasyon yeteneğine sahibiz. Madalyalar artıyor. Spor tabana yayıldıkça başarı geliyor. Özellikle engelli bireylerimiz için faaliyetlerimiz var. Paralimpik branşlarda ciddi kotalar ve madalyalar var. Paris 2024 için de hazırlık yapıyoruz. Türkiye tesis altyapısı olarak Avrupa'nın en genç tesislerine sahip. Olimpiyat rüyamız her zaman var ve bunu sürdürüyoruz. 2004 yılında Atina kazandığında adaydık, 2020 için Tokyo kazandığında da adaydık. Türkiye şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası için önemli bir çalışma içinde. Olimpiyatlarla ilgili süreç her zaman var ama uygun zamanı belirlemek gerekiyor. Olimpiyat ve spor kültürünün tabana yayılması zaman alıyor. Bunun için çok sporcuya, çok kulübe ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

- Göksu: "Esenler'de sosyal hayatın farklılaştığını çok iyi görüyoruz"

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olduklarını dile getirdi.

"Biz spor alanları ürettikçe, Esenler'de sosyal hayatın farklılaştığını çok iyi görüyoruz." diyen Göksu, şöyle konuştu:

"2009 yılında göreve başladığımda Esenler, İstanbul'da suç işlenmede ilk 3'teydi. Şu anda ise son 3 arasında. Bunların tamamının polisiye tedbirlerle olma imkanı yok. Üretilen spor alanları, sosyal alanlarla gençlerimizin hayatın içinde daha aktif olması, onların motivasyonunu artırdı. Esenler'de her gencimize 'Hayatta ne olmak istiyorsan, olmak istediğin şeyle ilgili Esenler Belediyesi senin elinden tutmaya hazır.' dedik. 100 bine yakın genci yetenek taramasından geçirerek; bilim, spor, sanat, kültür alanlarına yönlendirdik. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza bir dostu olarak teşekkür ediyorum. Kendisi de aktif bir sporcu. Sporun bütün hücrelerini bilen birisi olarak çok önemli ve anlamlı katkıları olacağından şüphe duymuyorum."

Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Osman Aşkın Bak, Esenler 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu da yaptı.