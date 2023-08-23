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Yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği temaları sırasında yeni eğitim öğretin yılında uygulamaya girecek yeni uygulamaları açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 15:44, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 17:43
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bilgi verdi. Deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Deprem bölgesiyle ilgili altını çizerek söylemek istiyorum, biz 11 Eylül tarihi itibariyle şartlarımız önceki dönemde olduğu kadar rahat olmamak üzere asgari müştereklerde eğitim ve öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak. Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma, ulaşım olmak üzere hem mevcut öğretmenlerimizin hem 1 eylül tarihi itibariyle atanan yeni kardeşlerimizin, yeni arkadaşlarımızın problemlerinin çözümü noktasında gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Daha önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Bölgede çalışan, özellikle 4 il ve 2 ilçe bazlı olarak çok fazla yıkımın olduğu bütün öğretmen arkadaşlarımız tek tek arandı. Konaklama, barınma, ulaşımla ilgili durumları, yeni atanan arkadaşlarımız tek tek arandı, durumları tespit edildi ve gerekli tedbirler İçişleri Bakanlığımız ve AFAD imkanları da kullanılarak ayarlanmış durumda. O arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de hiçbir problem yaşamadan eğitim ve öğretim sürecini inşallah başlatmış olacaklar" dedi.

Deprem bölgesiyle ilgili 3 aşamalı projeksiyon

Bakan Tekin, "Aynı şekilde velilerimizle ilgili destek süreçleri yürütüldü. Hem yaz aylarında hem bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla deprem bölgesiyle ilgili bir sıkıntı en azından yaşanmayacak. Orayla ilgili derslik ihtiyacının karşılanması açısından 3 aşamalı bir projeksiyon gerçekleştirdik. Bazı projelerimiz 11 eylül itibariyle bitmiş olacak. Bazı projelerimiz bahar yarıyılı başlangıcıyla bitmiş olacak, bazı projelerimiz de önümüzdeki eylül dönemine yetişecek şekilde yatırım projelerimizi de yapmış olduk. Cumhurbaşkanımızın bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yatırım sürecini desteklediğini belirtip kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Obezite ve dijital bağımlılığın önlenmesi

Pazartesi günü itibariyle 81 ilin valiliğine gönderdikleri bir genelgenin detaylarını da aktaran Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretim sürecine hazırlık dönemine ilişkin genelgeden hareketle genel anlamda Türkiye'deki eğitim ve öğretim sürecini ilgilendireceğine inandığım birkaç hususun da altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu, obezite ve dijital bağımlılık şu anda çağımızın önemli problemlerinden bir tanesi. Biz bu gönderdiğimiz genelgede valilerimizden, il milli eğitim müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden bir ricamız var. O da şu, okul bahçelerimizin lütfen öğrencilerimizin hem dijital bağımlılıklarının azaltılacağı, hem gündelik aktivitelerini yapabilecekleri oyun alanlarına, bu oyunların bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürel mirasımıza yansıtacak oyunlarla bezenmiş bir şekilde okul bahçelerimizin etkili bir şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bunun için bakanlık merkez teşkilatından destek talepleri olan okullarımıza destekler vereceğiz. Arzumuz çocuklarımızın hem sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim alması, hem bedensel sağlıklarını düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmiş olmamız, hem de dijital bağımlılıkta çocuklarımızın teneffüste elektrik ortamlardaki kendi ruhsal ve zihinsel sağlıklarını sıkıntıya sokabilecek olan bağımlılıklarından bir nebze de olsun kurtulabilmiş olmalarını istiyoruz" dedi.

"Sosyal medya üzerinden ödev vermenin önüne geçilecek"

Sosyal medya üzerinden verilen ödevlerin çocukları dijital bağımlılığa ittiği yönünde velilerin şikayetleri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bu vesileyle şunu özellikle istirham ediyoruz, genelgemizde de var. Velilerimizin çokça şikayet ettiği konulardan bir tanesi öğretmen arkadaşlarımızın sosyal medya uygulamaları üzerinden öğrencilerimizi ödevlendirmeleri. Bunun da öğrencilerimizin, çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını olumsuz şekilde etkilediğini hissettik, gördük. Bize gelen eleştiriler doğrultusunda bunun da tedbirini aldık" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin sınıflara telefonla girmelerinin önüne geçilecek"

Çocukların okulda cep telefonuyla çok zaman geçirdiğini söyleyen Bakan Tekin, "Bir diğer husus çocuklarımızın okullarda GSM cihazları, cep telefonlarıyla çok fazla vakit geçirdiklerinden hareketle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bunu zorunlu kılmamakla beraber bunun teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın dersliklere cep telefonu sokmamalarını, sokmayacak şekilde tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz. Bunu da genelgemizde zikretmiş olduk" dedi.

"Çocuklar kendi kültürlerini öğrenecek"

Bakan Tekin 2017 yılında yapılan müfredat değişikliğinde hayata geçirilen şehrimizi tanıyalım ünitesinin öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılmasını istedi. Bunu çok önemsediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bir başka husus, çok önemsediğim hususlardan bir tanesi. Daha önce 2017 müfredat değişikliği sürecinde kazanımların içerisinde seçilmiş bir ders olarak şehrimizi tanıyalım ünitemizi koymuştuk. Bunu çok önemsiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadıkları şehrin geleneklerini, kültürünü, doğasını, tarihi dokusunu, kültürel mirasını yaşaması, öğrenmesi, bilmesi açısından öğretmenlerimizden rica ediyoruz, bu ünitenin aktif bir şekilde kullanılması ilin bu anlamdaki mirasının çocuklarımıza yansıtılmasında özellikle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilere 500 milyon kitap dağıtılacak"

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere yaklaşık 500 kitap dağıtılacağını söyleyen Bakan Tekin, "Bunun gibi yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin tedbirlerimizi sıraladık. Birkaç tanesini daha söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimize yaklaşık 500 milyon adet kitap dağıtıyoruz. Dolayısıyla bu kitaplarımızın da bir şekilde sene sonu itibariyle değerlendirilmesi açısından okullarımızdan rica ediyoruz, bu kitapların öğrencilerimizden tekrar sene sonu iade olarak alınmasını önemsiyorum" dedi.

"Öğretmenler beyaz önlük giyecek"

Öğretmenlerin okulda beyaz önlük giymeleri konusunda valiliklerin gerekeni yapmasını isteyen Bakan Tekin, "Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik" diye konuştu.

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