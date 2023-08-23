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Alev savaşçıları Çanakkale'de canlarını hiçe saydı

Çanakkale'de dün başlayan ve 1500 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına müdahale karadan ve havadan devam ederken, dün gece orman ve itfaiye ekiplerinin canla başla alevlerin arasına araçlarını sürüp yangına müdahale ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı. Şiddetli rüzgara ve alevlerin yön değiştirme ihtimaline karşa alevlerin arasına araçlarıyla giren itfaiye personeli ile müdürü arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 15:55, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 15:57
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Alev savaşçıları Çanakkale'de canlarını hiçe saydı

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi.

Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, belediye itfaiye ekipleri, Hava Meydanları İtfaiye ekipleri ve çevre ilçe ve illerden gelen orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Dün gece rüzgarın 70 kilometre hıza ulaştığı anlarda Radartepe'deki ormanlık alanda çekilen görüntüler olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Çanakkale Orman ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin arazözlerini alevlerin içine sürüp yangını söndürmek için canla başla çalıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Nefes almanın çok güç olduğu, sıcaklığın da hayli yükseldiği bir ortamda itfaiye ve orman ekipleri alevlere suyla müdahale etti. Bir personel müdürüne ne yapacağız diye sorarken, müdürü ise, "Devam ediyoruz. Birşey olmaz" diyerek ona moral verdi.

2 binden fazla itfaiye, orman ve diğer personelin bölgedeki hummalı çalışması sürüyor.

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