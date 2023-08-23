Kazada yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Yüksel'in aynı hastanede tedavisi devam ediyor.

Edirne-Havsa kara yolundaki kazada yaralanan polis memurlarından Dilek, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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