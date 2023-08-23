Valilikten 'konvoyunun önüne sürü çıkan kaymakam, çobana ceza kesti' iddiasına açıklama

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, " Söz konusu haberlere konu olan olay, Karayazı ilçemizin Elmalıdere mevkiinde meydana gelmiştir. Yol çalışmaları, tonajlı iş kamyonlarının yolu sıklıkla kullanması ve yolun virajlı olması hasebiyle hayvan sürülerinin yolda trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönünde vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından sıklıkla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikayetler yapılmıştır. Alınan bu şikayetler üzerine haberlerde bahsi geçen şahısla birlikte diğer vatandaşlarımız da uyarılmıştır. Ancak 02/08/2023 tarihinde daha önce de birkaç defa uyarılan sürü sahibinin karayolunda başıboş hayvan otlatmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle trafik güvenliğini sağlama ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin etme adına sürü sahibi hakkında gerekli idari işlem yapılmıştır. Olay bundan ibaret olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."