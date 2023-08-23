Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

Ayrıca şube müdür yardımcılıkları ve ilçe emniyet müdür yardımcılıklarına çeşitli rütbelerden yeni isimler atandı.

Bu kapsamda 16 il emniyet müdür yardımcılığı, 24 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net