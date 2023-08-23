Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı yine Dışişlerine çağrıldı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 17:48, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 18:04
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos ve 22 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.