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Almanya'dan çifte vatandaşlık kararı: Herkesi kapsayacak

Almanya'da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yasa tasarısına göre, Alman vatandaşlığına kabul edilmek için istenen 'yasal ikamet süresi' 8 yıldan 5 yıla indirilecek, bazı özel durumlarda ise bu süre 3 yıla kadar düşebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 19:09, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 19:10
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Almanya'dan çifte vatandaşlık kararı: Herkesi kapsayacak

Almanya'da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" adını taşıyan tasarıyla, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek.

Tasarının Federal Meclis'ten geçmesi durumunda ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

İş yerinde veya eğiminde başarılı olanlar, ülkede gönüllü çalışmalar yapanlar gibi konularda çaba sarf edenler için bu süre 3 yıla düşürülebilecek.

Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında, Almanya'nın özgürlükçü toplum değerleri ve yasalarının benimsenmesi ve kişinin, kendisi ve ailesinin geçimini sosyal yardımlar almadan sağlayabilmesi de yer alıyor.

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.

- Çifte vatandaşlık imkanı

Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

- Almanya'da doğan çocuklar Alman vatandaşı olacak

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

- "Misafir işçi" jenerasyonuna jest

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen işçiler için özel bir düzenleme yer alıyor.

Buna göre bu kişiler için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu kaldırılacak. Misafir işçi olarak adlandırılan kişilerin, başlangıçta sadece çalışmak amacıyla geçici olarak Almanya'da kalacakları öngörüldüğünden bu kişilerin geçmişte dil ve entegrasyon kursu alamadıkları, bu nedenle vatandaşlığa alınma sınavından muaf tutulacağı belirtildi.

- Vatandaşlık törenle verilecek

Tasarıda Alman vatandaşı olanlara belgeleri törenle verilecek. Burada mümkün olduğunca Almanya'nın sembollerinin kullanılması öngörülüyor.

Yasa tasarısını Berlin'de tanıtan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, söz konusu düzenlemenin mevcut hükümetin en önemli reformlarından biri olduğunu ve bunu uygulamaya koymaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, modern bir yasa çıkaracaklarını belirtti.

- Paradigma değişimi gerçekleştiriyoruz

Faeser, uzun süredir Alman toplumunun bir parçası olan insanların, ülkeyi şekillendirmesini istediklerini aktararak, "Göçmenler artık kimliklerinin bir kısmından vazgeçmeye zorlanmayacak. Dolayısıyla gecikmiş bir paradigma değişimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Geçmişte vatandaşlık yasasıyla ilgili çoğu zaman dışlama ve ön yargılar çerçevesinde tartışmalar yapıldığını anımsatan Faeser, "Bu tartışmalar uzun süre ülkede yaşayan ve bizim refahımıza katkı sağlayan insanların üzerinden yapıldı. Bu tartışmalar yüzünden bu insanların topluma ait olmasına izin verilmedi. Bunu şimdi değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Faeser, Alman ekonomisin de bu yasaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "En iyi beyinler için küresel bir rekabetin içindeyiz. Pek çok alanda vasıflı çalışanlara ihtiyacımız var. En iyi beyinleri gelecekte toplumumuzun bir parçası haline getirebilirsek kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısının gelecek aylarda Federal Meclis'te (Bundestag) onaylandıktan sonra yasalaşması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre Almanya'da 12 milyondan fazla kişi, yabancı vatandaşlığına sahip. Bunların yaklaşık 5,3 milyonu ülkede en az 10 yıldan beri ikamet ediyor.

2022 yılında 168 bin 545 kişi Alman vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

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