Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 19:28, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:
"(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız"