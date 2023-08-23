Wagner'in kurucusu Prigojin'e ait özel jet düştü: 10 kişi öldü
Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu öne sürülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 20:10, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 20:12
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu öne sürülüyor.