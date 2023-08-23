'Park' kavgasında satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

Olay, Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkanın önüne motoru park etmek isterken kendisini uyaran yabancı uyruklu esnafla tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü, 7 kişiyle tekrar gelerek, esnafın dükkanını bastı. Bıçak, sopa ve satırla olay yerine gelen saldırganlar, tehditler savurdukları iş yeri sahiplerine saldırdı. Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşlardan 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşlardan birinin koluna aldığı satır darbesi aile yaralandığı öğrenildi. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.