Barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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