Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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