24 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya ile karşılaşacak.

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar tamamlanacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek; Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Yukatel Adana Demirspor da Belçika'nın Genk ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'ın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısına iştirak edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.

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