Dolar 26,54 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, 26,54 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 17:15, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|25,6960
|25,6970
|26,5390
|26,5400
|Avro
|27,8520
|27,8530
|28,7420
|28,7430
|Sterlin
|32,5440
|32,6570
|33,5520
|33,6650
|İsviçre Frangı
|29,2160
|29,2750
|30,0780
|30,1370
|ANKARA
|ABD Doları
|25,6660
|25,7460
|26,5090
|26,5890
|Avro
|27,8120
|27,8920
|28,7020
|28,7820
|Sterlin
|32,4880
|32,6940
|33,4920
|33,7020