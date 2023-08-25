Türkiye Diyanet Vakfının burs programları için başvurular başladı

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ilahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına bursiyer alınacak.

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