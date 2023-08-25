Türkiye Diyanet Vakfının burs programları için başvurular başladı
Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 23:53, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 23:53
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2023 yılı 2. kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ilahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına bursiyer alınacak.
Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek.